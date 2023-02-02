برنامج لتقليل تأثير المخاطر الناشئة على الصحة العامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا إلى تقليل تأثير المخاطر الناشئة على الصحة العامة، نظمت وزارة الصحة برنامجا عن الترصد المبني على الحدث القائم على الإنترنت، باستخدام برنامج «EIOS»، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك في الفترة من 30 يناير حتى الأول من فبراير الحالي بالرياض.

ويقلل البرنامج من تأثير المخاطر الناشئة على الصحة العامة، خلال الاكتشاف المبكر لها وتقييمها، إذ تم التدريب على استخدام النظام لمنسوبي الوزارة، وذلك خلال حزم تدريبية أعدت بإشراف منظمة الصحة العالمية، وبإقامة المحاضرات وورش العمل.

كما تم تكريم المشاركين في البرنامج من وكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، بحضور الوكيل المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، والرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة الدكتور عبدالله القويزاني، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالرياض الدكتور أدهم عبدالمنعم.