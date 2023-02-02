برنامج لتقليل تأثير المخاطر الناشئة على الصحة العامة

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ويقلل البرنامج من تأثير المخاطر الناشئة على الصحة العامة، خلال الاكتشاف المبكر لها وتقييمها، إذ تم التدريب على استخدام النظام لمنسوبي الوزارة، وذلك خلال حزم تدريبية أعدت بإشراف منظمة الصحة العالمية، وبإقامة المحاضرات وورش العمل.كما تم تكريم المشاركين في البرنامج من وكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، بحضور الوكيل المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، والرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة الدكتور عبدالله القويزاني، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالرياض الدكتور أدهم عبدالمنعم.
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