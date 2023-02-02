بلغاريا تدعم ترشيح المملكة لاستضافة إكسبو 2030

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حظي ترشيح الرياض لاستضافة نسخة 2030 من معرض إكسبو العالمي بدعم دولي جديد، إذ قرر مجلس الوزراء البلغاري أمس دعم ملف المملكة، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين الجانبين والروابط المشتركة التي تجمعهما.

ولفت البيان الرسمي من مجلس الوزراء البلغاري إلى أن بلغاريا تأخذ بعين الاعتبار العلاقات القائمة مع المملكة العربية السعودية وتعتبرها شريكا استراتيجيا في الشرق الأوسط. وتتوقع الحكومة البلغارية أن يسهم دعم ملف المملكة لاستضافة إكسبو 2030 والمشاركة الفاعلة فيه إلى تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكذلك جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشادت الحكومة البلغارية بالتقدم الذي تشهده المملكة العربية السعودية وملفها النوعي قائلة إن أهم ما يميز الترشيح السعودي هو التطور الديناميكي للمملكة والتطبيق الواسع للتقنيات الجديدة، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على التقاليد والالتزام بمكافحة تغير المناخ.

وتتنافس العاصمة السعودية الرياض بعد تقديم ملف ترشيحها، في سبتمبر الماضي، مع 3 مدن أخرى، حيث رشح المكتب الدولي للمعارض مقره العاصمة الفرنسية باريس مدنا في 4 دول لاحتضان الحدث المهم، تضم بجانب المملكة كلا من كوريا الجنوبية (بوسان)، وإيطاليا (روما)، وأوكرانيا (أوديسا).

وتقام معارض إكسبو الدولية منذ 1851، وتشكل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات والاحتفاء بالقيم الثقافية التي تجمع الإنسانية.

أهم ما يميز الترشح السعودي

