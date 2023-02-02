ولي العهد ووزيرة خارجية فرنسا يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أمس، وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد الرويلي.

فيما حضر من الجانب الفرنسي السفير لدى المملكة لودوفيك بوي، مديرة قسم أفريقيا والشرق الأوسط آن غيغين، مستشار وزيرة الخارجية الفرنسية برونو بيريرا دا سيلفا، ومستشارة وزيرة الخارجية الفرنسية ليتيسيا بيرا.