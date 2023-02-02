شكرا لقرائتكم خبر حوافز لدعم دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما أوصى بإعداد نموذج للشراكات لتجسير العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وتحديد أدوار الإعلام في تعزيز مفهوم وثقافة المسؤولية الاجتماعية وفق الاستراتيجية الوطنية، والاستفادة من التجارب الوطنية الناجحة للشركات كنموذج للشركات الناشئة، ودعا الشركات والقطاع غير الربحي للانضمام لمنصة المسؤولية المجتمعية لتحسين الممارسة وقياس الأثر.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية سعود السبيعي أن الملتقى شهد تنوعا في التخصصات والخبرات مما ساعد على خلق شراكات وبرامج مسؤولية اجتماعية قوية تسهم في نهضة الوطن تحقيقا لرؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر حوافز لدعم دور القطاع الخاص
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