الضمان الصحي يغطي 12 احتياجا للمواليد الجدد والأطفال

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وتشمل الاحتياجات المتعلقة بصحة المواليد: برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية وبرنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة للمواليد الجدد.كما تشمل البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، إلى جانب تكاليف تغطية المواليد الجدد على وثيقة الأم وبحد أقصى 30 يوما.
وفيما يتعلق بصحة الأطفال تشمل التغطية تكاليف برنامج التحصينات لفيروس الالتهاب التنفسي المخلوي للأطفال، إضافة إلى تكاليف حليب الأطفال الرضع المحتاجين إليه طبيا حتى عمر 24 شهرا، وكذلك ولادة ومعالجة الأطفال المبتسرين، إضافة إلى تكاليف حالات الختان للذكور.
أما الإجراءات الوقائية فتشمل تغطية 4 احتياجات تتضمن التطعيمات الأساسية، وحملات التطعيم الوطنية الشاملة أو المحددة أو أي تطعيمات أخرى تقررها الوزارة، والرصد التغذوي ومتابعة نمو الأطفال حتى عمر 5 سنوات، وكذلك علاج بعض الحالات المعدية والمتوطنة ضمن الإجراءات الوقائية المتخذة، ومتابعة الأم الحامل والتطعيم ضد الكزاز للحوامل في سن الإنجاب، وأخيرا تأمين الولادة في الأماكن البعيدة التي لا توجد بها مستشفى.
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