أمانة جدة تتولى مهام الرقابة على الأنشطة البحرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تولت أمانة محافظة جدة مهام الرقابة على الأنشطة البحرية، إضافة إلى حماية السواحل بيئيا، على الشواطئ بين محافظتي جدة ورابغ.

جاء ذلك خلال تدشين أعمال وكالة الرقابة وحماية السواحل البحرية أمس، بحضور نائب وزير النقل ورئيس هيئة النقل رميح الرميح، وأمين جدة صالح التركي، وقائد قطاع حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة اللواء فهد الدعجاني، ورئيس شركة مواصلات جدة الدكتور أسامة عبده. وبدأت الأمانة في تنفيذ برنامجها الرقابي بتوظيف عدد من المراقبين البحريين لمراقبة الأنشطة البحرية، إلى جانب توفير مجموعة من المنقذين والمنقذات لتأمين الشواطئ المتاحة للسباحة.

من جهة ثانية أعلنت أمانة جدة قرب البدء في المرحلة الثانية لقرار تسوير الأراضي الفضاء بمحافظة جدة، داعية ملاك العقارات في المواقع المستهدفة إلى سرعة تسوير أراضيهم خلال المهلة المتبقية، تجنبا لتطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وأطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، إذ يستهدف القرار ملاك الأراضي الفضاء (التجارية)

الواقعة على المحاور الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية، والتي ستوضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.

وجاءت الحملة على مرحلتين: شملت الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير، وتضمنت الثانية الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك، بهدف تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي، وحمايتها من التعديات، وتوضيح حدود ملكيتها.