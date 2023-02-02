شكرا لقرائتكم خبر تنفيذ 82 برنامجا تدريبيا لقضاة ديوان المظالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن ديوان المظالم، ممثلا في الإدارة العامة للشؤون القضائية، الانتهاء من برامجها التدريبية، بعد أن أتمت تدريب ما يزيد على 1440 متدربا، وذلك ضمن برنامج الخطة التدريبية للقضاء الإداري، خلال النصف الأول من الهجري الحالي، بمجموع 1307 ساعات تدريبية، و82 برنامجا تدريبيا خاصا بالقضاة.

وشملت البرامج التي نظمها الديوان في خطته التدريبية لقضاته لـ1444 كثيرا من المسارات التأسيسية والتطويرية والمتخصصة والتحليلية، ركزت في مجمل برامجها على قضاء التنفيذ والإثبات، ومستجدات البرامج والخدمات الرقمية في كل تعاملات القضاء الإداري.

ويولي ديوان المظالم بمتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، الاهتمام بتدريب الكوادر القضائية والإدارية؛ بهدف مواكبة التطور الذي يعيشه ديوان المظالم في المملكة تنظيميا ورقميا، لرفع كفاءة الكوادر القضائية وتعزيز جودة المخرجات، وفق الآليات والتنظيمات المستجدة.