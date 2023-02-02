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تنفيذ 82 برنامجا تدريبيا لقضاة ديوان المظالم

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن ديوان المظالم، ممثلا في الإدارة العامة للشؤون القضائية، الانتهاء من برامجها التدريبية، بعد أن أتمت تدريب ما يزيد على 1440 متدربا، وذلك ضمن برنامج الخطة التدريبية للقضاء الإداري، خلال النصف الأول من الهجري الحالي، بمجموع 1307 ساعات تدريبية، و82 برنامجا تدريبيا خاصا بالقضاة.

وشملت البرامج التي نظمها الديوان في خطته التدريبية لقضاته لـ1444 كثيرا من المسارات التأسيسية والتطويرية والمتخصصة والتحليلية، ركزت في مجمل برامجها على قضاء التنفيذ والإثبات، ومستجدات البرامج والخدمات الرقمية في كل تعاملات القضاء الإداري.

ويولي ديوان المظالم بمتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، الاهتمام بتدريب الكوادر القضائية والإدارية؛ بهدف مواكبة التطور الذي يعيشه ديوان المظالم في المملكة تنظيميا ورقميا، لرفع كفاءة الكوادر القضائية وتعزيز جودة المخرجات، وفق الآليات والتنظيمات المستجدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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