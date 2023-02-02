إزالة مبان آيلة للسقوط بطريق الملك عبدالعزيز بصبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صبيا، أعمال إزالة عدد من المباني الآيلة للسقوط والمهجورة، بطريق الملك عبدالعزيز، وذلك ضمن برنامج «التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري». وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس محمد الخرمي، أن عدد المباني المزالة بلغ 7 مبان، ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري من خلال إزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط في المحافظة، مؤكدا أن البلدية مستمرة في إزالة ورصد المباني المهجورة والآيلة للسقوط في المحافظة، وتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، واعتبارها منظرا غير حضاري، مع الحفاظ على سلامة المارة، مشيرا إلى أن إجراءات الإزالة تتم بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، بعد استيفاء كل الإجراءات النظامية. من جهة ثانية رفعت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة خلال يناير الماضي 2400م3 من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها. أعمال الفرق الميدانية بصامطة





معالجة 270 م2 من حفر الشوارع.



صيانة 1453م2 من الأرصفة المتهالكة.



إزالة ورفع 7 سيارات متهالكة.



معالجة 2100 م طولي من دهانات الأرصفة.



صيانة 870 م طوليا من الإنترلوك.



إزالة ورفع 42 حاجزا من الحواجز الخرسانية.



صيانة 338 عمود إنارة.



تسوير 59 مبنى قيد الإنشاء.



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