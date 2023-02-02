ركن البيت الأحسائي يجذب زوار مهرجان تسويق التمور

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ويتضمن البيت الأحسائي المبني من جذوع النخل والطين، غرفة مربعة الشكل لاستقبال الضيوف، والليوان الخاص للاجتماعات الأسرية والعائلية، وغرفة خاصة العروس، والتي تضم مقتنيات خاصة بالعروسة، وغرفة أم العيال، والتي تكون للأم وأطفالها، إضافة إلى احتواء البيت الأحسائي على نحو 350 قطعة أثرية موزعة على جميع أركان البيت.وأشاد زوار المهرجان بالفعاليات والأركان المصاحبة، مشيرين إلى أن المهرجان يمثل معلما سياحيا واقتصاديا، وواجهة مميزة لاستعراض تجار التمور مختلف أنواع التمور، وتقديم منتجات وصناعات تحويلية جديدة مصنعة من تمور الأحساء.
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