ركن البيت الأحسائي يجذب زوار مهرجان تسويق التمور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جذب ركن البيت الأحسائي المقام ضمن مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة «ويا التمر أحلى 2023»، الذي تنظمه أمانة الأحساء في قلعة الأمانة في الهفوف، الأهالي وزوار المهرجان من مختلف مدن ومحافظات المنطقة.

ويتضمن البيت الأحسائي المبني من جذوع النخل والطين، غرفة مربعة الشكل لاستقبال الضيوف، والليوان الخاص للاجتماعات الأسرية والعائلية، وغرفة خاصة العروس، والتي تضم مقتنيات خاصة بالعروسة، وغرفة أم العيال، والتي تكون للأم وأطفالها، إضافة إلى احتواء البيت الأحسائي على نحو 350 قطعة أثرية موزعة على جميع أركان البيت.

وأشاد زوار المهرجان بالفعاليات والأركان المصاحبة، مشيرين إلى أن المهرجان يمثل معلما سياحيا واقتصاديا، وواجهة مميزة لاستعراض تجار التمور مختلف أنواع التمور، وتقديم منتجات وصناعات تحويلية جديدة مصنعة من تمور الأحساء.