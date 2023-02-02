ضبط 40 مخالفا استغلوا الرواسب دون ترخيص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 40 مخالفا لنظام البيئة، لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص، بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 42 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 5 مواطنين، و18 باكستانيا، و10 يمنيين، ومصريان، وهنديان، و3 مقيمين من الجنسيات (السودانية والصومالية والبنجلادشية)، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

عملية الضبط

