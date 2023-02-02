شكرا لقرائتكم خبر وزير الحج يزور منفذ جديدة عرعر ويستقبل وفدا عراقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، وفدا عراقيا رفيع المستوى يرأسه رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي، في منفذ «جديدة عرعر»، وذلك بهدف مناقشة سبل تسهيل قدوم المعتمرين العراقيين ضمن إجراءات ميسرة.

كما تفقد وزير الحج والعمرة، ومدير عام الجوزات الفريق سليمان اليحيى، ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل أبانمي، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح، والوفد المرافق لهم، سير العمل في منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، للوقوف على التسهيلات والخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار القادمين من جمهورية العراق، بعد تسجيل المنفذ قدوم نحو 120 ألف معتمر عراقي منذ بداية فتحه للمعتمرين مطلع العام الحالي 1444.

وبدأ الربيعة جولته التفقدية للمنفذ بالاطلاع على الأعمال والتسهيلات التي تقدمها جميع الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن بمنفذ جديدة عرعر، والوقوف على سير العمل في ساحات المنفذ، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل قدوم المعتمرين والزوار ضمن إجراءات سهلة وميسرة، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لهم، وفقا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

ووقف وزير الحج والعمرة على سير الأعمال الإنشائية في صالة الحجاج والمعتمرين، التي يجري تنفيذها حاليا وفق أحدث التجهيزات التي تضمن سلاسة إنهاء إجراءات القدوم، إضافة إلى خدمات المراقبة الصحية، وخدمات وزارة الحج والعمرة، والخدمات الأخرى المقدمة لتحقيق راحة ضيوف الرحمن، وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم.

واطلع على شرح موجز عن الأدوار المنوطة بالجهات الأمنية والصحية واللوجستية، بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتسهيل وصول ضيوف الرحمن قاصدي الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، والجهود المبذولة لتيسير إنهاء إجراءات دخول المعتمرين خلال وقت قياسي، بالاستفادة من التسهيلات الجديدة للمعتمرين والتي يأتي من أهمها تمديد تأشيرة العمرة من 30 يوما إلى 90 يوما. وشدد الدكتور الربيعة على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال المنفذ، في ظل الدعم المستمر والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بما يلبي تطلعات ضيوف الرحمن، ويسهم في تأديتهم مناسكهم بطمأنينة ويسر.

يذكر أن منفذ جديدة عرعر الحدودي يعد المنفذ البري المعتمد لدخول الحجاج والمعتمرين من جمهورية العراق إلى المملكة، وأعيد افتتاحه لاستقبال المعتمرين في صفر الماضي 1444، وذلك امتدادا لجهود التعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية في منظومة الحج والعمرة.