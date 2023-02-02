مدير الأمن العام يطلع على مركز عمليات الرياض الذكية

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وجرى خلال اللقاء التطرق إلى موضوعات دعم العمل الأمني عبر تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وما تقوم به سدايا من أدوار في التمكين التقني للجهات الأمنية والحكومية.بعد ذلك اصطحب رئيس سدايا، مدير الأمن العام في جولة بمقر الهيئة شملت مركز عمليات الرياض الذكية، وما يحتويه من منصات وطنية، مثل المنصة الوطنية للمدن الذكية ومنصة سواهر اللتين تضمان مؤشرات تشغيلية حية لمتابعة القطاعات الأمنية والحيوية في مدينة الرياض لدعم المشغلين في مراقبة مستوى الخدمات؛ بهدف رفع مستوى جودة الحياة إضافة إلى وجود مؤشرات استراتيجية وتحليلات متقدمة ونماذج محاكاة تدعم بناء الخطط والتوجهات المستقبلية.
واستمع إلى شرح عن جهود «سدايا» في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الاقتصادات العالمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تطوير بنية تحتية وطنية مبتكرة، وإطلاق الطاقة الكامنة للبيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
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