5 عوامل تتسبب في تدهور الأراضي الرعوية

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وتمثلت تلك العوامل في ممارسة الرعي الجائر، وعمليات الاحتطاب، إضافة إلى حدوث الجفاف وتدهور التربة، فضلا عن التوسع في العمران، والسلوكيات السلبية التي يمارسها البعض أثناء التنزه.وأوضحت الوزارة من خلال حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي أن الممارسات السلبية تسهم في تدهور مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية، تحت هاشتاق #حماية_الغطاء_النباتي.
وراهنت الوزارة على وعي المواطن والمقيم في الالتزام بأهمية الحفــاظ على الغطــاء النباتي وتنميته، والمساهمة في وقف الممارسات السلبية على الأراضي الرعوية؛ للحفاظ على ازدهارها وتنميتها.
يذكر أن الرعي المنتظم وتحديد الحمولة الرعوية لكل منطقة؛ يعدان عاملين رئيسين في إعادة تأهيل المراعي الطبيعية المتدهورة التي تعاني من ضعف الإنتاجية، وتلبية احتياجات الثروة الحيوانية.
العوامل الخمسة
- ممارسة الرعي الجائر.
- عمليات الاحتطاب.
- حدوث الجفاف وتدهور التربة.
- التوسع في العمران.
- السلوكيات السلبية التي يمارسها البعض.
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