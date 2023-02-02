شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من موسيماني بعد السقوط المدوي أمام الأخدود بدوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على التعليق عن أسباب السقوط المدوي أمام الأخدود فى دوري يلو، بالجولة ال19 من منافسات المسابقة، حيث تعرض أهلي جدة لسقوط مدوي مفاجئ أمام الاخدود برباعية مقابل هدف وحيد.

حيث اعرب موسيماني عن حزنه الشديد لتعرضه لهذه الهزيمة القاسية، خاصة أن الفريق كان يسير بشكل جيد خلال الجوالات القليلة الماضية، بجانب أن تلك الهزيمة هى الأولي له مع قلعة الكوؤس منذ توليه مهمة الفريق الأخضر بعد الجولة السابعة من بداية الموسم الجاري.

وأكد موسيماني أن جميع اللاعبين قدموا مباراة سيئة فى مباراة الليلة ولم يكونوا فى حالة المعتادة، مما أعطي الفريق الخصم الأفضلية وأشعل من صراع القمة فى الصعود إلى دوري روشن السعودي.



ترتيب دوري يلو بعد سقوط الأهلي

وأعتلي الأخدود صدارة ترتيب مسابقة دور يلو السعودي برصيد 37 نقطة، فى حين حل نادي الحزم فى المركز الثاني برصيد 37 نقطة، فى الوقت الذي تراجع فيه أهلي جدة بهذا السقوط إلى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

وجاء نادي الفيصلي فى المركز برصيد 37 نقطة ايضًا، فى مفارقة غريبة ومثيرة، حيث تعد هذه المرة الأولي الذي يشترك فيه أربع فرق بنفس الرصيد من النقاط، مما يؤكد على قوة المنافسة فى الصعود هذا الموسم.