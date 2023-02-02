شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال ضد الوداد في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

ويستعرض لكم موقع السعودية سبورت 365، موعد مباراة الهلال ضد الوداد المغربي، والقنوات الناقلة لها، وذلك خلال السطور التالية.

توقيت مباراة الهلال ضد الوداد في كأس العالم للأندية

ويلتقي الهلال السعودي مع نظيره نادي الوداد المغربي، وذلك مساء يوم السبت المقبل الموافق 4 من شهر فبراير الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية احداث المباراة في تمام الساعة الرابعة والنص مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت المغرب، وذلك على أرضية ملعب طنجة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية 2023

تنقل أحداث مباراة الهلال والوداد عبر قناة الرياضية المغربية، التي تعد الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويضرب الفائز من مباراة نادي الهلال ونظيره نادي الوداد، موعدًا في نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023، ضد نظيره نادي فلامنجو البرازيلي.