شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يعلن عن حكم مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أمام نظيره نادي سياتل ساوندرز في دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

حكم مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز



وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونادي سياتل ساوندرز في دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم إنجليزي لمباراة النادي الأهلي أمام سياتل ساوندرز يديره أنتوني تايلور كحكم أساسي، ويعاونه جيري بيسويك كحكم مساعد أول، وآدم نون حكم مساعد ثاني، وسيكون الصيني ما نينغ حكمًا رابعًا.

موعد مباراة الاهلى وسياتل ساوندرز



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونادي سياتل ساوندرز في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوز هام على نظيره نادي اوكلاند سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن مباريات كأس العالم للأندية.