رياضي / انطلاق بطولة الرياض للشطرنج للأطفال في نسختها الثالثة



الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

نظم النادي السعودي للشطرنج اليوم، منافسات بطولة الرياض للشطرنج للأطفال في نسختها الثالثة، وذلك في الصالات

وشارك في البطولة 128 لاعباً ولاعبة من 14 دولة من مختلف العالم، وأقيمت البطولة وفق النظام السويسري؛ على ست جولات وزمن التفكير ست دقائق مع إضافة ثلاث ثوانٍ لكلا اللاعبين بدءاً من النقلة الأولى.

وتهدف البطولة إلى صقل مواهب الأطفال وتنمية قدراتهم العقلية ورفع مستوى الإدارك لديهم، من خلال إقامة مبارزات مع لاعبين ولاعبات دوليين من ذوي الخبرة.

// انتهى //

19:44ت م

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الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسنظم النادي السعودي للشطرنج اليوم، منافسات بطولة الرياض للشطرنج للأطفال في نسختها الثالثة، وذلك في الصالات الرياضية الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.وشارك في البطولة 128 لاعباً ولاعبة من 14 دولة من مختلف العالم، وأقيمت البطولة وفق النظام السويسري؛ على ست جولات وزمن التفكير ست دقائق مع إضافة ثلاث ثوانٍ لكلا اللاعبين بدءاً من النقلة الأولى.وتهدف البطولة إلى صقل مواهب الأطفال وتنمية قدراتهم العقلية ورفع مستوى الإدارك لديهم، من خلال إقامة مبارزات مع لاعبين ولاعبات دوليين من ذوي الخبرة.// انتهى //19:44ت م0169

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