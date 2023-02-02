السعودية اليوم / السياري يشكر القيادة بمناسبة تعيينه محافظاً للبنك المركزي السعودي



الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

رفع معالي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل المولى -عز وجل- أن يعينه على أداء الأمانة، وأن يخدم الوطن بما يسهم في الرقي بأعماله وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، التي تعزز من مكانة المملكة على مستوى الاقتصاد العالمي.

ويحمل معاليه درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من جامعة جورج واشنطن، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن, كما أكمل برنامج الإدارة العامة من جامعة هارفرد، إضافة إلى عدة دورات متخصصة، وهو حاصل على شهادة الـ CFA كمحلل مالي معتمد.

وبدأ حياته المهنية في صندوق التنمية الصناعية السعودي كمحلل مالي، وحصل على شهادة بنك Chase Manhattan في التحليل الائتماني، قبل أن ينتقل للعمل في البنك المركزي السعودي، كما سبق لمعاليه العمل في قطاع الأسواق المالية بمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي في واشنطن.

// انتهى //

19:15ت م

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الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسرفع معالي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للبنك المركزي السعودي "ساما".وسأل المولى -عز وجل- أن يعينه على أداء الأمانة، وأن يخدم الوطن بما يسهم في الرقي بأعماله وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، التي تعزز من مكانة المملكة على مستوى الاقتصاد العالمي.ويحمل معاليه درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من جامعة جورج واشنطن، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن, كما أكمل برنامج الإدارة العامة من جامعة هارفرد، إضافة إلى عدة دورات متخصصة، وهو حاصل على شهادة الـ CFA كمحلل مالي معتمد.وبدأ حياته المهنية في صندوق التنمية الصناعية السعودي كمحلل مالي، وحصل على شهادة بنك Chase Manhattan في التحليل الائتماني، قبل أن ينتقل للعمل في البنك المركزي السعودي، كما سبق لمعاليه العمل في قطاع الأسواق المالية بمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي في واشنطن.// انتهى //19:15ت م0165

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