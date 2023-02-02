سياسي / عضو مجلس السيادة السوداني يلتقي السفير المصري



الخرطوم 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

التقى عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم السفير المصري لدى السودان هاني صلاح.

وأكّد كباش خلال اللقاء حرص السودان على تعزيز وتطوير علاقاته الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، معبراً عن تقديره للقيادة المصرية ودورها المستمر في دعم التوافق بين المكونات السودانية.

بدوره اطلع السفير المصري المسؤول السوداني، على تفاصيل ورشة العمل التي تستضيفها الحكومة المصرية بالقاهرة، والتي تضم عدداً من القوى السياسية السودانية، بهدف تسريع العملية السياسية الجارية.

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19:11ت م

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