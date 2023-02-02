السعودية اليوم / رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود يُدشّن برنامج السجل المهاري



الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

دشّن معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، اليوم، برنامج السجل المهاري، بحضور عدد من مسؤولي الجامعة.

ويهدف برنامج السجل المهاري إلى تزويد طلاب وطالبات الجامعة بوثيقة رسمية توضح المهارات المهنية والشخصية المكتسبة خلال المرحلة الجامعية و تحسين مخرجات الجامعة من خلال دعم وإثراء السيرة الذاتية للطلبة بالإضافة إلى إبراز جهود الطلاب والطالبات في المجالات الإضافية غير الأكاديمية، وتنمية وتحسين الكفاءات والمهارات والقدرات لديهم وتحفيز الطلاب والطالبات للاهتمام بتنمية مهاراتهم غير الأكاديمية ورفع مستوى التنافس في سوق العمل والاسهام في تحقيق تطلعات وطموحات الوطن التنموية ودعم جهود الكليات والبرامج الأكاديمية في تحقيق خصائص خريجي الجامعة والبرنامج وتحقيق مخرجاته في مجال الكفاءات، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومشاريع مبادرات التحول الوطني .

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18:31ت م

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