السعودية اليوم / وزارة النقل تُصدر العدد الجديد من مجلة "النقل والخدمات اللوجستية" لشهر يناير 2023م



الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

أصدرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية العدد الجديد من مجلة "النقل والخدمات اللوجستية" الصادر عن شهر يناير لعام 2023م، والتي تم تسليط الضوء فيها على أبرز منجزات ومستجدات منظومة النقل والخدمات اللوجستية خلال الشهر المنصرم.

ونشر العدد الجديد من المجلة مجموعة من الأخبار والتقارير، بالإضافة لعدد من المواد المتنوعة المتلعقة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وللمزيد يمكن الاطلاع على المجلة من خلال الرابط التالي: https://www.docdroid.net/1YLazTG/almglynayr2023-pdf .

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17:50ت م

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