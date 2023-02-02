السعودية اليوم / جامعة أم القرى تُوقّع مجموعة من الاتفاقيات المهنية مع 14 جهة



مكة المكرمة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

وقَّعت جامعة أمِّ القُرى ممثلة في الكُليَّة التَّطبيقيَّة اليوم مجموعة من الاتفاقيات المهنية مع 14 جهة من القطاعات العامَّة، والخاصَّة، وغير الربحيَّة؛ لتعزيز التَّطوير المهني لدى طلابها، وتحقيق التَّعاون المشترك مع قطاعات المجتمع؛ بحضور وكيل الجامعة للشُّؤون التَّعليميَّة الدكتور عامر الزائدي، وذلك بمقر الجامعة بالمدينة الجامعيَّة بالعابديَّة.

وأوضح الرئيس التَّنفيذي للكُليَّة التَّطبيقيَة الدكتور صالح الفريح أنَّ الهدف من هذه الاتفاقيَّات يأتي في مجال التَّطوير والتَّأهيل المهني، حيث إن آليَّة العمل في الاتفاقيَّات مبنيَّة على التَّعاون في مجال التَّدريب؛ لنقل المعرفة، وتمكين الطَّلبة من إتقان متطلَّبات سوق العمل وسدّ احتياجاته، والاستثمار البشري من خلال تنمية الموارد البشريَّة، وتحقيق تطلُّعات إستراتيجيَّة الجامعة ٢٠٢٧ والمتوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأكّد أن الاتفاقيات تهدف إلى تحقيق الاستفادة من خبرات أعضاء التَّدريس بالجامعة، ورفع مستوى إسهامها في إنجاز خطط التنمية، وبناء مجتمع المعرفة، وتوثيق صلتها بمؤسسات المجتمع من خلال تبادل الأنشطة والبرامج العلميَّة، وتحقيق أعلى استفادة متبادلة بين الطرفين مشيدًا بدعم إدارة الجامعة و بتعاون الكُليًّات بمختلف تخصصاتها في نقل المعرفة المهنية للمجتمع الخارجي.

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17:31ت م

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