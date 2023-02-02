السعودية اليوم / افتتاح محطة ثالثة للطاقة النووية في باكستان



إسلام آباد 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

افتتح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم المحطة النووية الثالثة لتوليد الطاقة الكهربائية (كيه-3) التي تم بناؤها بالتعاون مع الصين في مدينة كراتشي جنوب باكستان، وذلك بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء السفارة الصينية لدى باكستان ومسؤولين من شركة الطاقة النووية الصينية التي نفذت المشروع.

وتصل القدرة الإنتاجية لمحطة (كيه-3) النووية كراتشي إلى 1100 ميجاوات من الكهرباء، وتم بناؤها بتكلفة بلغت 2.7 مليار دولار.

وذكر شهباز شريف أن تشغيل هذه المحطة سيسهم في تخفيف أزمة الطاقة التي تواجهها باكستان، ويسهم أيضاً في إنتاج الطاقة النظيفة.

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17:29ت م

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