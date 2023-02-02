‎ع / السعودية اليوم / جامعة الأمير سلطان تنظم المسابقة الجامعة التاسعة الإقليمية للترجمة ( 2023-2022 )



الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

‎نظمت جامعة الأمير سلطان ممثلةً بمركز الترجمة والتأليف التابع لكلية الإنسانيات والعلوم (مسابقة جامعة الأمير سلطان التاسعة الإقليمية للترجمة 2023-2022 والمعرض المصاحب لها ، أمس، بحضور رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني، ومشاركة عدد من جامعات المملكة وكلياتها.

‎وتهدف المسابقة التي تقام تحت شعار (الترجمة والغد) إلى إيجاد مناخ تنافسي صحي بين طلبة الترجمة في المملكة، وتعزيز أواصر التعاون والترابط مع أقسام الترجمة في جامعات المملكة وكلياتها، والاحتفاء بأهمية الترجمة وبطلبة هذا التخصص المهم.

وأكد رئيس الجامعة أهمية الأنشطة اللا صفية التي تنظمها الجامعة في تطوير مهارات الطلبة، وتسهم في تجهيز الطلبة لسوق العمل من خلال تعزيز التواصل ومهارات القيادة والعمل التعاوني وتهذيب الشخصيات قبل بداية حياتهم المهنية.

‎وأضاف أن هذه المسابقة جذبت إليها المشاركين من مختلف جامعات المملكة ومن الخليج ككل على مدى أعوامها التسعة، كاشفًا أن الهدف منها هو تعزيز روح المنافسة بين المشاركين.

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17:13ت م

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