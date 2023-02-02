شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاجئة فى جلسة الإستماع الخاصة بكهربا وموقفه من الإيقاف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة مدوية فيما يتعلق بموقف كهربا النهائي من تجدد الإيقاف من عدمه الخاصة باللاعب، بعدما حضر المحامي التونسي عن اللاعب جلسة الإستماع التى حددها له الفيفا، بالنيابة عن جناح النادي الأهلي، والذي يشارك معه فى بطولة كأس العالم الحالية المقامة فى المغرب.

وأفادت التقارير أن كهربا قدم إلتماس من أجل تسديد مبلغ الغرامة على دفعات، فى الوقت الذي أبدي اللاعب حسن نيته على دفع المبلغ بالكامل لنادي الزمالك ولكن على أقساط، فى الوقت الذي طلب فيه أن يستمر فى المشاركة مع الأهلى بصورة طبيعية خلال الفترة القادمة.

وكان اللاعب قد تعرض لإيقاف 6 أشهر من الفيفا، على غرار الغرامة الموقعة عليه من نادي الزمالك وهروبه عن الفارس الأبيض، للإنضمام إلى ألفيش البرتغالي، قبل العودة مجددًا إلى مصر، ولكن للغريم التقليدي الأهلي.



موقف الزمالك من تقسيط الغرامة

ويرفض مسئولي الزمالك بشكل قاطع تقسيط غرامة اللاعب بعد تألقه الاخير، وحرصه على إستفزاز الفارس الأبيض منذ عودته من الإيقاف، مما يجعل الأمور تتأزم بعض الشئ فيما يتعلق بدفع غرامة اللاعب، والذي اشترط رئيس الزمالك معرفة من قام بتحريض اللاعب على الهروب لتقسيط الغرامة له.



موعد الحكم النهائي من الفيفا

ومن المتوقع أن يصدر الاتحاد الدولي "فيفا" قراره النهائي مساء اليوم، على أن يكون القرار بإلزام اللاعب على دفع غرامته للزمالك الموقعة عليه، بجانب مشاركة مع الفريق بصورة طبيعية، مع إعطاء اللاعب فرصة نهائية لتقسيط الغرامة له.