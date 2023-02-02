شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة..مدرب جالطة سراي يبلغ مصطفى محمد بمستقبله مع الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية تركية عن محادثات المدير الفني لفريق جالطة سراي، أوكان بوروك، مع النجم المصير مصطفى محمد المنتقل لصفوف نانت الفرنسي على سبيل الإعارة من أجل معرفة مستقبل اللاعب سواء العودة أو الرحيل عن لافريق التركي بنهاية الموسم الجاري.

وكان قدرحل مصطفى محمد إلى نانت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من جالطة سراي بمقابل مادي قيمته 250 ألف يورو، مع شرط أحقية شراء للفريق الفرنسي بقيمة 5.7 مليون يورو.

حديث مدرب جالطة سراي مع مصطفى محمد

ووفقا لما نقلته صحيفة "Akilli Gundem" التركية، فإن بوروك المدير الفني للفريق التركي كان يرغب في الإبقاء على مصطفى محمد لكن الأخير رفض ورحل إلى نانت ولكن ما زال مدرب جالطة سراي يحاول استعادة الفرعون المصري في المستقبل.

وأضافت الصحيفة أن فريق الكشافة الخاصة بنادي جالة سراي يقوم في الوقت الحالي بمتابعة مصطفى محمد واداءه مع نانت ولذلك كان هناك لقاء جمع بين اللاعب وبوروك في الأيام الماضية للحديث حول مستقبله.

نانت يرغب في تفعيل بند شراء مصطفى محمد

وأختتمت الصحيفة مؤكدة أن نادي نانت أيضا يستهدف تفعيل بند شراء، مصطفى محمد، قبل نهاية الموسم لصد محاولات بوروك، لكن حتى مع هذا القرار أبلغ مدرب جالطة سراي مهاجم الزمالك السابق بأن أبواب الفريق التركي مفتوحة بالموسم المقبل إذا لم يفعل النادي الفرنسي الشرط الجزائي.

