شكرا لقرائتكم خبر عن مويسماني يعلن تشكيل أهلي جدة لمواجهة الأخدود في صراع قمة دوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق أهلي جدة تشكيل الفريق الذي سيواجه نظيره الأخدود بعد قليل في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

ومن المنتظر أن يواجه أهلي جدة نظيره الأخدود على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى "موسم 2022-2023".

تشكيل أهلي جدة لمواجهة الأخدود

واستقر موسيماني على تشكيل أهلي جدة وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: إبراهيم الزبيدي، فهد الحمد، باستوس، علي مجرشي

خط الوسط: هشام فايق، إياد مدني، هيثم عسيري، رياض بودبوز، زياد الجهني

الهجوم:عبد الله المقرن

أما دكة البدلاء فجاءت كالآتي:

عبد الرحمن الصانبي، سلمان المؤشر، نيكولاس ميليسي، مراد خضري، عبد الباسط هندي، ريان حامد، عبد الرحمن الزهراني، حسن العلي، مودو بارو

أهلي جدة يتصدر ترتيب دوري يلو

يذكر أن الأهلي يتصدر في الوقت الحالي ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى برصيد 37 نقطة من 18 مباراة، بفارق الأهداف عن الحزم "الوصيف" والفيصلي "الثالث"، ويأتي الرياض في المركز الرابع بـ35 نقطة، فيما يحتل الأخدود المركز الخامس بـ34 نقطة.