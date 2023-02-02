شكرا لقرائتكم خبر عن أبها ينجح في إيقاف قطار انتصارات الخليج بهدفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح فريق أبها في تحقيق فوزًا هامًا على نظيره الخليج بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتمكن أبها بهذه الثنائية من إيقاف مسلسل انتصارات الخليج في الجولات الثلاثة الماضية بعدما فاز الخليج على التعاون والوحدة والرائد.

أبها يفوز بهدفين على الخليج

افتتح المدافع العراقي سعد ناطق أهداف المباراة بتدوينه أول أهدافه مع أبها، وذلك بالدقيقة 71 بعدما حول عرضية نواف الصعدي برأسه إلى داخل شباك الحارس البرازيلي دوغلاس فريدريك.

وعزز التونسي سعد بقير تقدم أصحاب الضيافة بالهدف الثاني بتصويبة جميلة، بعد أن تلاعب بدفاعات الخليج، قبل أن يسدد كرة أرضية زاحفة استقرت في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس البرازيلي، وذلك بالدقيقة 81 من زمن المباراة.

ترتيب أبها في الدوري بعد الفوز على الخليج

يذكر أن بهذه النتيجة، ارتفع رصيد أبها للنقطة 22 بالمركز السادس، فيما تجمد رصيد الخليج عند 13 نقطة ليظل في المركز الرابع عشر.