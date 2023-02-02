شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات نارية من الهلال لمواجهة الوداد بكأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق الهلال السعودي استعداداته من أجل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية في نسختها التاسعة عشر والتي تقام هذا العام في المغرب.

موعد مباراة الهلال والوداد المغربي

ومن المنتظر أن يواجه الهلال نظيره الوداد المغربي في مباراة ربع النهائي على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله يوم السبت المقبل في تمام الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وحرص المدير الفني لفريق الهلال، رامون دياز على التركيز على بعض الجوانب التكتيكية والفنية خلال مران الفريق الأخير استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.

تفاصيل تدريب الهلال استعدادا لمواجهة الوداد

وشدت الحصة التدريبية مشاركة الدولي البيروفي أندريه كاريلو في الجزء الأول من المران، وذلك نظير تعرضه إلى الإنفلونزا، فيما قام دياز بتطبيع بعض الجمل التكتيكية قبل أن يختتم المدرب المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.

ومن المنتظر أن يؤدي الفريق اليوم مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، السبت المقبل.