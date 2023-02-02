شكرا لقرائتكم خبر عن سياتل الأمريكي يتحدي الأهلى بتعليق ساخر قبل التوجه إلى المغرب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رفع سياتل الأمريكي راية التحدي قبل مواجهة الأهلى المصري، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم للأندية والمقامة فى المغرب، حيث أعلن الفريق عبر حسابه الرسمي على فيسبوك توجهه إلى دولة المغرب العربية الشقيقة، فى رسالة مثيرة للفريق القاهري "أراك قريبا".

حيث يؤمن الفريق الامريكي فى قدراتهم بالتفوق على الأهلي كونهم بطل النسخة الأخيرة من الكونكاكاف، مما يرفع من عزيمة الفريق والذي يشارك فى كأس العالم للأندية للمرة الأولي فى تاريخه.

وعلى الرغم من العبارات المثيرة التى تناولها الحساب الرسمي للفريق، إلا أن لاعبي سياتل أكدوا صعوبة المهمة، خاصة أن الأهلى القاهري متمرس بشكل كبير فى خوض مثل هذه المباريات، كونه الفريق الأكثر خوضا للمباريات فى المونديال.



الأهلى وسياتل فى مواجهة متكافئة

وأكدت العديد من التقارير ان مواجهة الاهلى وسياتل الامريكي ستكون مكافئة بصورة كبيرة، خاصة أن الفريق الأمريكي لم يخض أي مباريات رسمية منذ فترة طويلة، بجانب إنهائه الموسم الماضي الدوري الأمريكي فى المركز ال11،مما يوحي بتراجع مستوي الفريق.

فى حين يعيش الأهلى أفضل فتراته من حيث النتائج، حيث أن الفريق لم يتعرض لأي هزيمة تحت قيادة مدربه الحالي مارسيل كولر، والذي خاض 21 مباراة مع الفريق لم يعرف خلالهم طعم الهزيمة مطلقًا.