شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا - هيكتور كوبر يتولى الإدارة الفنية لمنتخب عربي جديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن تولي المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر الإدارة الفنية للمنتخب الأول خلال الفترة المقبلة.

ونشر الاتحاد السوري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي قائلا: "الارجنتيني هيكتور كوبر مديرا فنيًا لقيادة منتخب سورية".

وأضاف الاتحاد السوري:"المدير الفني الجديد لمنتخب سورية الأول وكادره المساعد سيصلون إلى سورية في الأيام القليلة القادمة".

مشوار هيكتور كوبر مع منتخب مصر

وكان قد سبق لكوبر وقام بتدريب منتخب مصر خلال فترة 2015 وحتى 2018 والتأهل معهم لنهائيات كأس العالم بالإضافة إلى الحصول على المركز الثاني بكأس الأمم الإفريقية عام 2017.

يذكر أن هيكتور كوبر مدرب مصر السابق كان قد تولي مؤخرا القيادة الفنية لمنتخب الكونغو الديمقراطية ووصل إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

مسيرة هيكتور كوبر مع الأندية

وكان لكوبر مسيرة طويلة على صعيد الأندية أيضا حيث سبق له ودرب كل من هوراكان ولانوس (الأرجنتين) - مايوركا وفالنسيا وريال بيتيس وراسينغ سانتاندير (إسبانيا) - إنتر ميلان وبارما (إيطاليا) - أريس تسالونيكي (اليونان) - أوردوسبور (تركيا) - الوصل (الإمارات).