

الدوحة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

استقبل الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر اليوم، معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح, وذلك على هامش حفل تخريج الدفعة الخامسة من الطلبة المرشحين بأكاديمية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، بمعهد تدريب الشرطة بمنطقة السيلية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية.

// انتهى //

16:52ت م

0126





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس مجلس الوزراء القطري يستقبل وكيل وزارة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.