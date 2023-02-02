السعودية اليوم / 45 عملية زراعة قوقعة سمعية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان



جيزان 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

أجرى مركز زراعة القوقعة السمعية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، 45 زراعة قوقعة سمعية خلال العام الماضي 2022م.

وأوضحت صحة جازان أن العمليات التي أجريت كانت لعدد من المرضى فاقدي السمع الحسي العصبي بمختلف الأعمار، وعدد آخر يعانون من تشوهات شديدة بالأذن الداخلية، وذلك لمساعدتهم على سماع الأصوات والتأهيل اللغوي والاندماج مع المجتمع.

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16:47ت م

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