السعودية اليوم / أمين الشرقية يُناقش منجزات وجهود وكالة الخدمات ووكالة البلديات لعام 2022م ويطّلع على خطط العمل لعام 2023م



الدمام 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

عقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس محمد بن فهد الجبير اليوم اجتماعاً لمناقشة منجزات أمانة المنطقة الشرقية لكل من وكالة الخدمات، ووكالة شؤون البلديات للعام 2022 واستعدادات وخطط عام ٢٠٢٣، بحضور الوكلاء ومديري الإدارات.

وأكد معاليه على أهمية التركيز على تحقيق المستهدفات بتسريع وتيرة العمل في كافة المسارات البلدية، سواء في معالجة التشوه البصري أو التوسع في المدن الذكية، وغيرها من المسارات التي تعكُس خطط الأمانة، وتُواكب النمو والتطور في المنطقة الشرقية .

واطّلع الإجتماع على تقرير عن منجزات وكالة الخدمات؛ التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة عبر منظومة متكاملة من خدمات القطاع البلدي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، بتنفيذ العديد من المبادرات مع الإدارات والمواطنين، وتنظيم العمل بالأسواق ومرافق النفع العام، وتحقيق طلبات المستفيدين من خلال مركز الطوارئ والبلاغات، وخدمة المستفيدين في الأمانة للوصول إلى تنفيذ أفضل الخدمات البلدية .

وناقش معاليه أهم نتائج ومنجزات أعمال وكالة الشؤون البلديات، التي تناولت آليات دعم وتمكين البلديات المرتبطة بالأمانة من خلال رفع جودة الحياة في مدن المنطقة الشرقية، وتوفير بيئة حضرية مستدامة ذات نظام صحي، والارتقاء بمستوى الخدمات، إضافة إلى تفعيل دور المجتمع من خلال العمل التطوعي، إضافة إلى عرض الاحصائيات، التي اشتملت على ماتم إنجازه في عدد من الإدارات .

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16:34ت م

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