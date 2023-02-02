

جدة 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

تولّت أمانة محافظة جدة، مهام الرقابة على الأنشطة البحرية، بالإضافة لحماية السواحل بيئيًا، على الشواطئ بين محافظتي جدة ورابغ.

جاء ذلك خلال تدشين أعمال وكالة الرقابة وحماية السواحل البحرية اليوم، بحضور معالي نائب وزير النقل ورئيس هيئة النقل رميح الرميح، ومعالي أمين جدة صالح بن علي التركي، وقائد قطاع حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة اللواء فهد الدعجاني، ورئيس شركة مواصلات جدة الدكتور أسامة عبده.

وبدأت الأمانة في تنفيذ برنامجها الرقابي بتوظيف عددٍ من المراقبين البحريين لمراقبة الأنشطة البحرية، إلى جانب توفير مجموعة من المنقذين والمنقذات لتأمين الشواطئ المتاحة للسباحة.

// انتهى //

16:33ت م

0117





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جدة تتولّى مهام الرقابة على الأنشطة البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.