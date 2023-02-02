السعودية اليوم / سمو أمير حائل يزور المعرض الرقمي المتنقل لهيئة الأمر بالمعروف في المنطقة



حائل 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمنتزه المغواة اليوم , المعرض الرقمي المتنقل لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الهادف إلى توعية المجتمع, وكان في استقباله مدير الفرع صالح الزبيدي.

واطلع سموه خلال الزيارة على محتويات المعرض واستمع لنبذه عن البرامج والأهداف وآليات عمل القائمين عليه خلال رالي حائل تويوتا الدولي.

وكان فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أطلق في وقت سابق اليوم باكورة برامج المعرض الرقمي بحضور وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ ويشتمل المعرض الرقمي على محتوى توعوي متنوع للحملات والبرامج التوعوية الموجهة لجميع شرائح المجتمع، وتحث على القيم الإسلامية وفضلها، وتحذر من بعض الانحرافات.

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16:19ت م

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