السعودية اليوم / صدور أمرين ملكيين



الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

صدر اليوم أمران ملكيان فيما يلي نصهما:

الرقم : أ / 272

التاريخ : 11 / 7 / 1444هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18/ 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) بتاريخ 11 / 4 / 1442هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 325) بتاريخ 11 / 6 / 1442هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.

ثانياً : يعين معالي الأستاذ / ايمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرقم : أ / 273

التاريخ : 11 / 7 / 1444هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18/ 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

// انتهى //

15:41ت م

0101



الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسصدر اليوم أمران ملكيان فيما يلي نصهما:الرقم : أ / 272التاريخ : 11 / 7 / 1444هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18/ 3 / 1391هـ .وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) بتاريخ 11 / 4 / 1442هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 325) بتاريخ 11 / 6 / 1442هـ.وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.أمرنا بما هو آت :أولاً : يعفى معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.ثانياً : يعين معالي الأستاذ / ايمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعودالرقم : أ / 273التاريخ : 11 / 7 / 1444هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18/ 3 / 1391هـ .وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.أمرنا بما هو آت :أولاً : يعين معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// انتهى //15:41ت م0101

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