السعودية اليوم / مدير الأمن العام يزور "سدايا" ويطّلع على جهودها في مركز عمليات الرياض الذكية



الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

استقبل معالي رئيس الهيئة

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى موضوعات دعم العمل الأمني عبر تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وما تقوم به سدايا من أدوار في التمكين التقني للجهات الأمنية والحكومية.

بعد ذلك اصطحب رئيس سدايا, مدير الأمن العام في جولة بمقر الهيئة شملت مركز عمليات الرياض الذكية، وما يحتويه من منصات وطنية، مثل: المنصة الوطنية للمدن الذكية ومنصة سواهر اللتين تضمان مؤشرات تشغيلية حية لمتابعة القطاعات الأمنية والحيوية في مدينة الرياض لدعم المشغلين في مراقبة مستوى الخدمات؛ بهدف رفع مستوى جودة الحياة بالإضافة إلى وجود مؤشرات استراتيجية وتحليلات متقدمة ونماذج محاكاة تدعم بناء الخطط والتوجهات المستقبلية.

واستمع معاليه إلى شرح عن جهود "سدايا" في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الاقتصادات العالمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تطوير بنية تحتية وطنية مبتكرة، وإطلاق الطاقة الكامنة للبيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

// انتهى //

15:38ت م

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الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واساستقبل معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي في مقر الهيئة معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي وعدداً من قيادات الأمن العام.وجرى خلال اللقاء التطرق إلى موضوعات دعم العمل الأمني عبر تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وما تقوم به سدايا من أدوار في التمكين التقني للجهات الأمنية والحكومية.بعد ذلك اصطحب رئيس سدايا, مدير الأمن العام في جولة بمقر الهيئة شملت مركز عمليات الرياض الذكية، وما يحتويه من منصات وطنية، مثل: المنصة الوطنية للمدن الذكية ومنصة سواهر اللتين تضمان مؤشرات تشغيلية حية لمتابعة القطاعات الأمنية والحيوية في مدينة الرياض لدعم المشغلين في مراقبة مستوى الخدمات؛ بهدف رفع مستوى جودة الحياة بالإضافة إلى وجود مؤشرات استراتيجية وتحليلات متقدمة ونماذج محاكاة تدعم بناء الخطط والتوجهات المستقبلية.واستمع معاليه إلى شرح عن جهود "سدايا" في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الاقتصادات العالمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال تطوير بنية تحتية وطنية مبتكرة، وإطلاق الطاقة الكامنة للبيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.// انتهى //15:38ت م0100

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير الأمن العام يزور "سدايا" ويطّلع على جهودها في مركز عمليات الرياض الذكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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