السعودية اليوم / لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإندونيسية في الشورى تجتمع بوفدٍ من مجلس النواب الإندونيسي



الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية

وأكّد الربيعة أهمية العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا والمبنية على الأخوة والتعاون المشترك، التي تعززها اللقاءات الدائمة والمتواصلة بين قيادتي ومسؤولي البلدين.

بدوره أشاد رئيس وفد مجموعة التعاون الثنائي بمجلس النواب الشعبي الإندونيسي بجهود حكومة المملكة العربية السعودية التي تبذلها تجاه حجاج بيت الله الحرام وزوّار المسجد النبوي الشريف من خلال تقديم كافة الخدمات التي وفرتها المملكة بمستويات عالية.

كما استعرض الجانبان العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب في جمهورية إندونيسيا وسبل تعزيزها، وأكدا أهمية تفعيل دور لجان الصداقة بين المجلسين عن طريق الزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية ؛ وبما يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

يُذكر أنَّ لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزّز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.

// انتهى //

15:24ت م

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الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإندونيسية في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة معالي عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة، مع وفدٍ من مجموعة التعاون الثنائي بمجلس النواب الشعبي في جمهورية إندونيسيا برئاسة الدكتور محمد إدريس ، وذلك في مقر المجلس بالرياض.وأكّد الربيعة أهمية العلاقات التاريخية والوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا والمبنية على الأخوة والتعاون المشترك، التي تعززها اللقاءات الدائمة والمتواصلة بين قيادتي ومسؤولي البلدين.بدوره أشاد رئيس وفد مجموعة التعاون الثنائي بمجلس النواب الشعبي الإندونيسي بجهود حكومة المملكة العربية السعودية التي تبذلها تجاه حجاج بيت الله الحرام وزوّار المسجد النبوي الشريف من خلال تقديم كافة الخدمات التي وفرتها المملكة بمستويات عالية.كما استعرض الجانبان العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب في جمهورية إندونيسيا وسبل تعزيزها، وأكدا أهمية تفعيل دور لجان الصداقة بين المجلسين عن طريق الزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية ؛ وبما يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.يُذكر أنَّ لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزّز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.// انتهى //15:24ت م0096

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