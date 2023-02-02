السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يناقش مع وزيرة التطوير الحكومي الإماراتية سبل تطوير الحكومات الذكية



الرياض 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

بحث معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي اليوم , مع معالي وزيرة الدولة بالإمارات العربية المتحدة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود بنت خلفان الرومي، سبل تطوير البنية التحتية لبناء الحكومات الذكية والرائدة والاستعداد والتخطيط لمستقبل واعد.

وأكد البديوي خلال اتصال هاتفي سعيه على تحقيق الأهداف السامية للمسيرة المباركة للمجلس، تحقيقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله ورعاهم-، مشيرًا إلى عزم الأمانة على بذل كل ما من شأنه إنجاح القمة العالمية للحكومات، والتي تستضيفها إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير الجاري.

وناقش الجانبان برامج التبادل المعرفي بين دول مجلس التعاون، التي من شأنها تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل، وتحسين الأداء الفعّال والكفء للخدمات، وتعزيز جاهزية القيادة للتحديات المستقبلية لدول مجلس التعاون.

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15:24ت م

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