السعودية اليوم / أمانة الأحساء تُغلق جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير سعود الفيصل



الأحساء 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

تُغلق أمانة الأحساء بالتعاون مع مرور المحافظة , غداً ، الجزء العلوي لجسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير سعود الفيصل " النجاح سابقاً" لمدة 10 أيام ، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للجسر واستبدال فواصل التمدد.

ودعت الأمانة المواطنين وسالكي الطريق الالتزام بالمسارات البديلة إسهاماً في عدم حدوث الازدحامات والاختناقات المرورية .

// انتهى //

15:16ت م

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