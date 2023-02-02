شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من مدرب الوداد قبل مواجهة الهلال في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام مهدي النفطي المدير الفني لفريق الوداد المغربي، بالتعليق على استعدادات الفريق لمواجهة نظيره الهلال السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الوداد لمواجهة نظيره الهلال، يوم السبت القادم، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ونشرت صحيفة "المنتخب" المغربية، تصريحات لـ النفطي: الهلال السعودي، يعتبر فريقًا كييرًا ويضم في صفوفه لاعبين من المستوىالعالي.

وتابع: لاعبو الهلال عناصر للمنتخب السعودي ولديهم أجانب مميزين، سنحاول جاهدين البحث على نتيحة إيجابية أمامه بعدما شاهدناهعبر الفيديو.

وأضاف: أعرف أن جميع الفرق تحترمنا نظرًا لإقامة المباراة على أرضنا وأمام جمهورنا، وهذا في حد ذاته تحديًا مهمًا بالنسبة لنا، والهدفالذي نسعى وراءه هو الفوز.

وختم: لسنا الفريق المرشح للقب، لكننا سنحاول تقديم أفضل ما نملك، نريد أن نذهب لأبعد حد، وهذا يتطلب منا العمل بروح المجموعة.