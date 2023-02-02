شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم سياتل ساوندرز يتحدث عن مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، لمواجهة نظيره نادي سياتل ساوندرز، بطل أمريكا الشمالية "كونكاكاف"، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

ساوندرز: نحن نعلم جيدًا التحدي الذي ينتظرنا أمام الأهلي

وتحدث اللاعب راؤول رويدياز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية "كونكاكاف"، على أهمية مباراة الأهلي القادمة.

وأكد رويدياز، خلال تصريحات له عبر برنامج "Extratime" الأمريكي: "نحن نعلم جيدًا التحدي الذي ينتظرنا، لذلك فنحن متحمسون للغاية ونتطلع لخوض مباراتنا الأولى في كأس العالم للأندية".

وتابع: "نعلم أن أمريكا بأكملها ستدعمنا وتساندنا في تلك البطولة، أعتقد أن مشجعي كرة القدم في أمريكا سيشاهدون تلك المباراة، هناك ضغط كبير نشعر به قبل المباراة ولكن سيمنحنا ذلك دافعًا كبيرًا أمام الأهلي".

وعن إمكانية مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، رد: "يجب أن نفوز في مباراتنا الأولى، هذا ما نركز عليه بالفعل الآن، هذا هو التحدي، ثم سنرى من هو المنافس المقبل".

الأهلي يفوز على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة

والجدير بالذكر أن الأهلي، قد تمكن من تخطي عقبة أوكلاند سيتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في إطار الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية.

