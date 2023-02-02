شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الوداد يكشف "حيلة" إقصاء الهلال من المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تستضيف المملكة المغربية بطولة كأس العالم للأندية، في الفترة ما بين 1 إلى 11 فبراير، بمشاركة الوداد "بطل إفريقيا"، والهلال بصفقته الممثل المستحق لقاؤة آسيا، لإنه الحامل الأخير لـ دوري أبطال آسيا.

مدرب الوداد يكشف حيلة إقصاء الهلال من المونديال

وأوقعت قرعة مونديال الأندية الهلال وبطل إفريقيا، في الدور الثاني على أن يلتقي الفائز، مع فلامنجو البرازيلي، في نصف النهائي.

وحرص مهدي النفطي، المدير الفني للوداد الرياضي المغربي، على الإشادة القوية لـ نادي الهلال، قبل مواجهة المرتقبة بين الطرفين، ببطولة كأس العالم للأندية.

تعرف على تصريحات مدرب الوداد عن نادي الهلال قبل المواجهة المونديالية

وصرح النفطي عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا":" الهلال، نادٍ كبير للغاية، ويملك نجوم محليين وأجانب، على أعلى مستوى".

وأضاف:" أنا أتابع العديد من المباريات للهلال، آخرها "الخسارة" أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء.

وشدد:" إقامة البطولة العالمية في المغرب، ووسط جماهير نادي الوداد، سيكون عاملًا مساعدًا للفوز على الهلال، والتأهل إلى المربع الذهبي، ثم النهائي".

وكشف النفطي:" تواصلت وليد الركراكي، مدرب الوداد السابق ومنتخب المغرب الحالي، والذي يساعدني كثيرًا، منذ تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد".

موعد مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية 2022

من المقرر أن يقع الهلال في مواجهة الوداد مساء السبت القادم الموافق 4 من فبراير الجاري على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي.