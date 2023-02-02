شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حاسم من رامون دياز قبل مواجهة الوداد في مونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، حديث هام للغاية إلى نجوم الزعيم، مع اتخاذ قرار حاسم، قبل مواجهة الوداد الرياضي المغربي، في مونديال الأندية 2022.

رامون دياز يوجه رسالة هامة لنجوم الهلال

ووفقًا لما أشارت إليه صحيفة "الرياضية"، فإن دياز طلب من نجوم نادي الهلال، بذل جهد كبير، والتركيز من أجل تجاوز هذه المرحلة الهامة، وتعميم الفرحة على جميع جماهيره بتحقيق فوز لا بديل عنه على حساب أصحاب الأرض.

وكشفت الصحيفة، عن قرار رسمي من المدرب الأرجنتيني، وهو مراقبة نادي الوداد خلال الساعات القادمة استعدادًا لمواجهة السبت المرتقبة.

بالإضافة إلى متابعة العديد من الفيديوهات لمباريات الفريق المغربي، ومراقبة نقاط القوة والضعف، لاستغلالها فب الموقعة القادمة.

وفي سياق متصل من المقرر أن يواجه الهلال نظيره الوداد، يوم السبت القادم، ضمن منافسات الدور الثاني، من بطولة كأس العالم للأندية 2022.

موعد مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الناقل لمباريات كأس العالم للأندية في نسخته الجارية 2022، بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

التشكيل المتوقع لقمة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية 2022/2023

نرصد لكم في السطور التالية تشكيل الهلال المتوقع أن يدخل به إلى أحداث مباراة الوداد، والذي يأتي كالتالي:-

تشكيل الهلال المتوقع أمام الوداد فب كأس العالم للأندية 2022/2023

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد.

الوسط: جوستافو كويلار، سالم الدوسري، محمد كنو، أندريه كاريلو.

الشق الهجومي: أوديون إيجالو، موسى ماريجا.

تشكيل الوداد المتوقع أمام الهلال في كأس العالم للأندية 2022/2023

من المتوقع أن يدخل أصحاب الديار بالتشكيل التالي أمام زعيم آسيا:-

في حراسة المرمي: التكناوتي.

وفي خط الدفاع: العلمود، أبو الفتح، زولا، عطية الله.

خط الوسط: جبران، حيمود، الحسوني.

خط الهجوم: أوناجم، ديدييه لاميكل، المترجي.

أرقام الهلال في الموسم الحالي 2022/2023

وفي سياق آخر.. يُعاني الزعيم، من تراجع في النتائج، خلال الموسم الحالي 2022/2023، حيث ودع كأس السوبر السعودي، من دور نصف النهائي بعد فوز الفيحاء المفاجئ عليه، واحتلاله المركز الثاني "مؤقتًا"، في دوري روشن للمحترفين.