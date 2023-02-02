شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض الهلال والنصر.. ريال مدريد يرد على المهتمين بـ بنزيما والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكدت اهتمام العديد من أندية دوري روشن السعودي بالنجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني.

ويسعى النصر إلى استكمال صحوته في إتمام صفقات نارية، بعد ضمه أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو خلال الانتقالات الشتوية المُنقضية، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

بنزيما يتلقى عرض من السعودي.. والنادي الإسباني يرد

ووفقًا لما تداولته أنباء عدة، فإن الدولي الفرنسي تلقى بالفعل عرض من المملكة العربية السعودية، تمهيدًا لضمه خلال الانتقالات الصيفية القادمة "صيف 2023"، لمدة موسمين، مقابل 60 مليون يورو، 245 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل.. كشف الإعلامي الرياضي رامون ألفاريز، المُقرب من النادي الملكي عدم ممانعة إدارة فلورنتينو بيريز اطلاقًا، في حال رحيل كريم بنزيما الصيف القادم.

وأضاف الإعلامي أن مستقبل بنزيما، لا يُشكل مشكلة بالنسبة للريال، الذي بدأ التخطيط للمستقبل، بالتعاقد مع عدد من النجوم الشباب في مركزه.

وأشار إلى أن بطل الليجا 2022/2203، لن يضغط على النجم الفرنسي لاستكمال مسيرته في صفوف الريال، في حال قرر الاستماع إلى العرض السعودي، الذي تلقاه في الأيام الماضية، والذي يُعد مغري للغاية، ولا يُمكن رفضه.

الجدير ذكره ارتبط اسم بنزيما بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد ذلك ظهر الهلال بـ "قوة ليدخل ضمن أبرز المهتمين.

عقد كريم بنزيما مع ريال مدريد

يمتلك بطل العالم 2018 عقد مع النادي الملكي ممتد حتى صيف 2023 القادم، وحتى الآن لم يوضح مستقبل اللاعب بشكل رسمي مع الريال.

أرقام كريم بنزيما مع ريال مدريد 2022/2023

شارك صاحب الـ 35 عامًا في 17 مباراة فقط، بسبب الإصابات التي توالت عليه ومنعته من المشاركة مع النادي الملكي في العديد من المباريات بالموسم الجاري.

ونجح بنزيما في تسجيل 11 هدف، والمساهمة في هدف وحيد فقط لا غير.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة والقنوات الناقلة

الجدير ذكره يقع الريال في مواجهة قوية أمام فالنسيا اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز 2022/2023، وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمجريات الليجا في نسخته الجارية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.