حرفية مكة تطلق مبادرة أرشدني التطوعية على مستوى المملكة

وتأتي المبادرة بداية لإطلاقها في العديد من مناطق المملكة، بهدف استدامة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ومعالجة المشاريع المتعثرة من خلال تقديم الإرشاد في العديد من المجالات منها التسويق والتطوير ودراسة الجدوى وتموذج العمل التجاري والابتكار والميزة التنافسية.
كذلك تتضمن هذه المبادرة رحلة للمسترشد يمر خلالها بالعديد من الجلسات الإرشادية والدورات المهارية وصولاً لعرض المنتجات في متجر دعم الإلكتروني.
وقدمت الجمعية أولى الجلسات الارشادية بمشاركة العديد من الخبراء والمستشارين عقب حفل خطابي أقيم بهذه المناسبة، اشتمل على العديد من الفقرات أبرزها كلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ خالد بن أحمد الحمدان أكد فيها أن قوة المجتمع ناتجة عن قوة شبابه الذي يستمدها من الفرص التي تقدمها الجهات المختصة لتمكينهم اقتصادياً وتأهيلهم مهنياً ومعرفيا.
ويأتي ذلك في إطار سعي الجمعية لتحقيق رؤية المملكة 2030 بتدوير عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة مساهمة الشباب في سوق العمل ورفع مستوى المنتج المحلي المصنوع بأيد سعودية.
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