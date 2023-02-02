السعودية اليوم/ سمو أمير الحدود الشمالية يقلّد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبته الجديدة



عرعر 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء ناصر بن عبدالله ابن فجحان رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنّأ سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان مساعد قائد حرس الحدود بالثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد.

حضر المناسبة قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء فالح بن فلاح بن حثلين.

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13:49ت م

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