السعودية اليوم/ رفع أكثر من 4000 متر مكعب من المخلفات خلال أسبوع بالخفجي



الدمام 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الحالي، حملة نظافة رفعت خلالها، "4645" متراً مكعباً من المخلفات مجهولة المصدر والنفايات الصلبة والكنس الآلي واليدوي، كما قامت بتعقيم والرش بالمبيدات في عدد من الأماكن، ورش التضبيب الحراري بشوارع المحافظة، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، والمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن مظاهر التشوه البصري.

وأوضحت الأمانة أن الحملة شملت الكنس الآلي واليدوي بكمية "1645" متراً مكعباً من الرمال، واستهلاك أكثر من "650" كيس نفايات سعة 50 جالون لنظافة الشاطئ، والالتقاطات بالواجهة البحرية، وإزالة كمية 1800 متر مكعب من النفايات مجهولة المصدر، و 700 طن من النفايات المنزلية، بالإضافة إلى رفع 1200 متر مكعب من النفايات الصلبة بالمحافظة، مشيراً إلى قيام الأمانة بأعمال الرش والتعقيم لعدد من المواقع بالمبيدات، ورش التضبيب الحراري بالأحياء السكنية، بمشاركة أكثر من "10" معدات و "80" عاملاً لتمكينهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة.

كما تم استخدام 4 من الآليات الثقيلة لمسح الأراضي الفضاء في عدد من أحياء وشوارع المحافظة وساحاتها، بمشاركة "12" مراقباً ومسؤولاً من الفرق الميدانية، والتي ساهمت في إزالة الرمال والأتربة من الشوارع الجانبية والفرعية، بالإضافة إلى الكنس الآلي، فيما تم تأمين عدد من حاويات النفايات في بعض الأحياء واستبدل التالف منها، وتعميد الفرق الميدانية خلال فترة الحملة للشوارع الرئيسية والطرق الفرعية لإزالة النفايات الصلبة ومسح الساحات ورفع الالتقاطات البلاستيكية والمعدنية والورقية والمعلبات.

وأكدت أمانة الشرقية سعيها من خلال الحملة إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء والمخلفات بين الأحياء السكنية والتخلص منها بالطرق السليمة بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة، داعيةً الجميع للتعاون وعدم رمى المخلفات بشكل عشوائي، والإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز البلاغات 940.

// انتهى //

13:47ت م

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