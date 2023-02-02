السعودية اليوم / المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات توقع مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للسياحة



تونس 11 رجب 1444 هـ الموافق 02 فبراير 2023 م واس

وقعت المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات بالعاصمة تونس اليوم، مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للسياحة.

ومثل المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات في التوقيع مديرها العام محمد بن عمر، بينما مثل المنظمة العربية للسياحة رئيسها معالي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد.

وتنص المذكرة على دفع التعاون المشترك، إضافة إلى رسم خطط مشتركة وتبادل الخبرات بين المنظمتين.

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13:38ت م

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